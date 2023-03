Rahvusooperis Estonia esietendub reedel kaks lühiballetti

Lavastuse I osa «Open Door» («Avatud uks») koreograafi, lavastaja ning dekoratsioonikunstniku Katarzyna Kozielska (Poola) sõnul sai abstraktse tantsulavastuse loomine alguse George Bizet’ muusikast ning Sigmund Freudi psühhoanalüüsist. «See on minu nägemus moraalist, naudingutest ja elu edasiviivatest stiimulitest. Selle taga on soovide ja ihade lõputu võitlus selle üle, mis on õige ja mis vale. Ent elamiseks vajame neid kõiki,» avab Kozielska oma lavastuse tagamaid.