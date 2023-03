PEOGALERII ⟩ Augustibluus avas hooaja ja avaldas esimesed esinejad

Korraldajate sõnul on tänavuse Augustibluusi programm tuntud headuses – kavas on oma ala tippe nii Uuest kui Vanast Maailmast, samuti eriprojekte kodumaistelt armastatud muusikutelt.

USA-st on festivalile saabumas teenekas kitarrist ja laulja Tommy Castro koos oma bändiga The Painkillers. Enam kui 30 aastat väldanud eduka karjääri jooksul on Castro pälvinud arvukalt erinevaid auhindu, ka tänavusel bluusimaailma Grammideks nimetatud Blues Music Awards auhinnagaalal valiti ta võitjaks kolmes kõige kaalukamas kategoorias: Aasta album, Aasta bänd ja Aasta meelelahutaja.

Esmakordselt astub Augustibluusi lavale Mihkel Raud spetsiaalselt Augustibluusiks loodava erikavaga «Mihkel Raud Goes ZZ», mis Raua enda sõnul on tema vana armastuse väljendus southern rocki ja bluusi vastu.

Festivali programmijuhi Raul Ukareda sõnul on aga omaette äramärkimist vääriv sündmus sentsatsioonilise Taani trio Chris Grey & The BlueSpand lisandumine kavva: «,Selle bändi kutsumist on kuulajad nõudnud juba umbes kolm aastat, ja asja pärast. Tegemist on tõesti ühe viimaste aastate säravama bändiga meie skeenes – ka maailma mastaabis. Sellist positiivse energia, eluterve huumori, geniaalse laululoomingu ja tehnilise virtuoossuse laengut ühes bändis ei ole ammu kohanud. Täiesti õigusega on nad praegu sotsmeedias üks kõige populaarsematest bluusibändidest.»