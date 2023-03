Suri ajakirjanik Helgi Erilaid

Ta lõpetas 1966. aastal Tartu Ülikooli ja asus tööle Eesti Raadiosse. Ta on toimetanud saateid «Päevakaja», «Keskööprogramm», «Laupäevamosaiik», teinud Raadio 2s saatesarju «Koht päikese all» ja «Taevatrepp» ning Vikerraadios saatesarju «Tähtpäevatund» ning ajaloo- ja kunstirännakute teemalist «Aja jälg kivis», millest valmis ka raamatusari.

2015. aastal sai Helgi Erilaid parima raadiohääle tiitli ja teda kirjeldati nii: «Ainulaadne hääl, mis paneb kuulama ja köidab. Kaunis, sugestiivne, sensuaalne, äravahetamatu... ja selle hääle tagant kumab erakordne intelligents. Teraapiline hääl täis salapära, lummav tämber ja väga hea keelekasutus. Tema eriline hääl ja osav sõnademäng on kui hüpnoos – otse naelutab raadio juurde. Kes kas või korra on teda kuulanud, see soovib teda ikka ja jälle kuulata.»