GUINNESSI REKORDID KINNITAVAD ⟩ Maailma populaarseim muusikaartist on selgunud

Lisaks sellele, et The Weeknd sai Guinnessi rekordi kuulamiste arvu pärast, purustas ta veel ühe rekordi. Nimelt on ta esimene artist, kes on Spotifys jõudnud enam kui 100 kuulajani kuus. Iga kuu kuulab The Weekendi Spotifys tervelt 111 miljonit inimest.

Kuulamiste arvu poolest maandub teisele kohale Miley Cyrus, kellel on ühes kuus 30 miljonit kuulajat vähem (kokku 82,4 miljonit). The Weekndile ja Miley Cyrusele järgnevad Shakira, Ariana Grande, Taylor Swift, Rihanna ning Ed Sheeran, kes kõik ületavad kuulajate poolest 75 miljoni piiri.

Oma suvise maailmaturnee «After Hours Til Dawn» raames esineb The Weeknd 12. augustil ka Tallinna lauluväljakul. Tuuriga tähistatakse The Weekndi 2020. aasta albumit «After Hours». Euroopas astuvad The Weekndiga üles Kaytranada ja Mike Dean.