INTERVJUU ⟩ Tippkoomik Dylan Moran: eestlased pole aeglase taibuga, vaid lihtsalt tundlikud

Tulite viimati Tallinnasse oma «Dr. Cosmos» tuuri raames. Tolle tuuri eesmärk pidi teie sõnul olema universum ära päästa. Kui praegu uudiseid lugeda, siis tundub üha rohkem, et maailmalõpp ei ole siiski kaugel. Kui te poleks appi tulnud, kas me oleksime juba ammu hävinud?

See on hea hetk tunnistada, et minu missioon maailma päästa kukkus läbi. Sellegipoolest ma leian, et mu missioon maailma päästa kukkus võimsalt läbi! (Naerab.) Seega ma võtsin riski ja naasin uue tuuriga.