Hääl öös vaikis igaveseks. Hüvasti, Helgi Erilaid!

Palju on ta ligi poole sajandi jooksul Eesti Raadios teinud: «Päevakaja», «Laupäevamosaiik», «Koht päikese all», «Taevatrepp», «Tähtpäevatund» ja «Aja jälg kivis». Minu, minu põlvkonnakaaslaste ja nende põlvkondade jaoks, kes olid enne ja pärast mind aga on Helgi (jah, ma ei oska muudmoodi kui eesnimega pöörduda) kõige tähtsam töö «Keskööprogramm».

Esiteks oli see peale Helgi abikaasa Tõnis Erilaiu tehtud soovisaate kõrval üks väheseid kohti, kus 70ndate lõpus ja 80ndate alguses Eesti raadiost üldse kaasaegsemat ja läänelikumat popmuusikat kuulda sai. Seda keelatud vilja saatis Helgi hääl. Suitsune, sume, sensuaalne ja mis põhiline, isiklik. Lähedane. Iga südaöötunnil raadiot kuulav teismeline tundis, et Helgi räägib just talle. Ma olin Helgisse armunud. Ainult hääle pärast ja minu jaoks pole üksi jazzidiiva suutnud teda ületada.