Lahkunud on kirjanik ja kultuurikorraldaja Jaak Kõdar

Jaak Kõdar on kirjutanud ligi 30 raamatut, sh näidendeid, luulet ja lasteraamatuid. Samuti on ta välja andnud oma isa mälestusteraamatu «Kaks elu». 2005. aastast korraldas ta oma isatalus Naval Mulgi kultuuri festivali, kus on etendatud ka tema kirjutatud näitemänge. 2014. aastal nimetati ta Karksi valla aukodanikuks.