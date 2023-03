AK ⟩ Miks me end nii halvasti tunneme?

Hansen toob välja, et iga kaheksas inimene Rootsis sööb antidepressante ning et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul põeb ärevushäiret maailmas 284 miljonit ja depressiooni 280 miljonit inimest. Kardetavalt on depressioon mõne aasta pärast suurem üleilmne haigusekoorem kui ükski teine tervisehäire.