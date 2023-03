NÄDALA FILM ⟩ Naised saunas rääkisid... ja kuidas veel!

«Savvusanna sõsarate» lugude ühisnimetaja on naiseks olemise kogemus, ent ennekõike on see film enda aktsepteerimisest. Saun, kehad ja lood – tuleb välja, et rohkemat ei olegi vaja. Sundance’i filmifestivalil võidutsenud dokumentaalfilm on jõudnud Eesti kinodesse.