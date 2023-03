NÄDALA SARI ⟩ Heal kupeldajal peavad olema need kolm omadust

Schöne Klaus (Aaron Hilmer), nagu teda hea välimuse tõttu hüüti, sai ruttu aru, kus siin ilmas suur raha end peidab – see pole mitte kujutavas kunstis, vaid naiste seeliku all. Kuna Hamburg on iidsetest aegadest saadik olnud sadamalinn, rajatigi sinna suur punaste laternate rajoon: St. Pauli linnajagu, mille südames kurikuulus Reeperbahn. Ikka selleks, et purjus meremehed pürjelite naised ja tütred rahule jätaks.