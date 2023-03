NÄDALA PLAAT ⟩ Tume, sünge ja oluline

Alguses tahtsid nad teha midagi rõõmsat. Siis algas sõda ja sakutas kogu emotsionaalse sisikonna laiali. Kadus isu, kadus selgus. Lõppes sinisilmne usk, et kõik on hästi. «Rahu pole iseenesest mõistetav/Planeet pole ehk enam meie iseeneste käest päästetav/Sest väljas ikka see tühi tuul/Kõik tundub doom» – avalugu juhatab pisut enam kui pool tundi kestva materjali kaunikesti süngetele rööbastele ja jätab kuulaja sinna kuni viimase palani. Jaa, see ei ole kerge kuulamine. Aga see on kriipiv elamus, millest ei tasu ennast ilma jätta.