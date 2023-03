Telliskivi Loomelinnaku galeriis on avatud Greete Okase ja Paul Korašovi näitused

«Marakratid» on visandivihiku kritseldustest alguse saanud komplekt teoseid, mis hõlmab Greete Okase stiilile iseloomulike muhedaid karaktereid. Töödelt vaatavad vastu heasoovlikud, südant sulatavad, aga ka krutskeid täis riukalikud tegelased, kellel on põhjendamatu soov mõnikord ka pisut pahandust teha.

Paul Kormašovi «Õhtud viiendal korrusel» on õrnalt seotud pildiseeria, mis on sündinud kunstniku viienda korruse ateljees. Aasta 2022, mil valmisid enamus näituse töödest, tõi lisaks maailmas süvenevatele muredele kaasa ka ootamatu kriisi kunstniku isiklikus elus. Järgnes kuudepikkune ekslemine pimedas tunnelite rägastikus, vaevu tasakaalu hoides. Kuni ühel hallil sügispäeval murdis läbi esimene valguskiir.

«Keset sügavat eimiskit võis taas aimata elu piirjooni, esimesi värve ja natuke soojust. Lootust. Ühtäkki ei olnudki see enam tunnel, vaid hoopis avar öine taevalaotus, täis tuhandeid tulukesi, võimalusi, lõppusid ja muutusi. Just nagu haprad tundealged, mis on veel kauged, kuid ometi nii tõelised ja vanemad kui aeg,» räägib Kormašov tööde valmimisest.

Paul Kormašov (s. 1989 Tallinnas) on eesti maalikunstnik, kes on viimased kaheksa aastast elanud ja töötanud Berliinis. Ta on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikool Pallase maalimise ning maalingute restaureerimise erialal. Kormašovi teoste peamine suund on värviküllane abstraktsioon, kuid esineb ka figuratiivset laadi – industriaalseid maastikke ning muid elemente loodusest ja linnaelust. Kormašovil on varasemalt toimunud seitse isikunäitust, samuti osaleb ta regulaarselt grupinäitustel Berliinis ja Eestis. Tema töid leidub mitmetes erakogudes üle maailma.