KINDEL LAKS ⟩ Tramm kütab kirgi, Massive Attack samuti

Kui mõni Tallinna tramm kannaks nime Iha

Tallinlastele on uue trammitee ehitus kohe-kohe muutumas põrguks maa peal, seega on viimane aeg võtta jalad selga ja külastada Rahvusooperit Estonia, et saada hoopis teistsugune trammikogemus. Et Tennessee Williamsi tuntuim näidend «Tramm nimega Iha» jõudis täpselt 40 aastat tagasi balletilavale, ei ole kuigi suur üllatus, sest teost on esitatud nii näidendi, ooperi, filmi kui ka maalikunsti keeles. Neoklassitsistlik ballett jõudis Estoniasse 2017. aastal koreograaf Annabelle Lopez Ochoa ja lavastaja Nancy Meckleri ühisloominguna. Teos on olemuselt sümpaatselt terviklik. Seda toetab Peter Salemi muusika, mis vajadusel toob esile džässisugemed, luues tõetruult New Orleansi õhustikku, või viib peaosalise Blanche ragtime’i saatel õnnelikku aega Belle Reve mõisas. See pole tavaline ballett selles mõttes, mida võib-olla tantsukunstivõõram publik ootaks. Ei tüllivahtu ega muinasjuttu, vaid džässiklubide suitsune valgus, tunkedes mehed ja lava vaguniistmete, voodi ja jalgteega. Ja see on alles algus... Aprillis kaks etendust Estonias.