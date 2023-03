Paide Teatri äsja moodustunud meeskond kutsub endaga kohtuma

«Meie soov on anda inimestele üheskoos teada, kes meie, uued inimesed siin Paide Teatris, oleme. Ja mis asja me ajama hakkame. Fakt on see, mis nüüd tuleb on täiesti uus. Uus ja teistsugune. Kirjutame üheskoos järgmise peatüki Paide Teatri eluloos,» lausub Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson.

Peterson räägib, et on aasta algusest alates kohtunud inimestega, töötanud ning ammutanud teadmist. Ta toob välja, et Paide inimesed on kogukonnateatriks valmis. «Nüüd saan lõpuks öelda, et teeme koos meeskonnaga enda esimesed ühised sammud. Paide Teater peab jääma eksperimenteerimise kohaks, mis saab olla kasvulavaks kõigele uuele. Me astume avatuse ja mitmekülgsuse rajale ning hakkame otsima viisi, kuidas tänasest edasi minna,» ütleb Peterson. «Sel põhjusel otsustasime ka kutsuda kõiki ühel kolmapäeva õhtul endaga kohtuma.»