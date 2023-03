KULTUURIS KUUM ⟩ Leida Laiuse kangelannad jutustasid tema enda elust

Eesti rahvas tunneb ja armastab Leida Laiuse filme. Vähemalt vanem põlvkond, ja noortel on, mida avastada. Nüüd, kus filmimaailmas on naiste hääl üha rohkem esile kerkinud ja naisrežissööride töid hinnatakse, on Laiuse looming veelgi aktuaalsem.

Aga see kõik on juhtunud alles viimastel aastakümnetel, kui suured A-klassi festivalid langesid kriitika alla, sest ei võtnud võistlusprogrammi naisrežissööride filme. Filmimaailma matšolikkuse tõi valusalt välja MeToo liikumine, mille tagajärjel sai karistada produtsent Harvey Weinstein. Naisi on režissööride hulgas läbi aegade olnud oluliselt vähem kui mehi kõikjal maailmas. Naised on siin endale samm-sammult õigusi ja ruumi välja võidelnud. Selles mõttes oli Laius oma ajast ees.