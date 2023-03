Eesti kunstnikud panevad õla alla supiköögi ehitamiseks

Peäske selgitas, et projektil on läbi aastate olnud heldeid kunstnike, kes oma teoseid on heategevuslikule oksjonile andnud ning mõni isegi kaks korda. «Kuna heategevusliku oksjoni puhul ei ole sageli ette teada ka kunstiteose prognoositav tasu nagu see võib olla traditsioonilistel oksjonitel, siis nõuab see kunstnikult suuremeelsust, et teos meile usaldada. Senini on kunstiteoste hinnad kerkinud turuväärtuseni ja turuväärtusest kõrgemale – loodame, et ka sel aastal,» ütles Peäske.