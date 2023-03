Raadioajakirjanik Reet Made: Helgi Erilaid oli tõeline raadiohääl!

«Helgi oli tõeline raadiohääl. Mitte ainult, et tema loomingut iseloomustas tark, erudeeritud lähenemine, vaid sinna juurde kuulus ka just Helgi Erilaiule iseloomulik esitamislaad, mikrofonile sobiv omapärane mahe hääletoon,» sõnas Made.

Reet Made sõnul tegi Helgi Erilaiu eriliseks just see, kuivõrd professionaalne ja hoolikas ta oma töös oli. «Helgi Erilaiu saadete puhul oli tunda, et need olid tehtud suure hoolega, vürtsitatud huvitavate faktidega, heas eesti keeles, kujundatud sobiva muusikaga. Helgi oli sooloesineja. Ta tegi oma saated enamasti algusest lõpuni valmis ise, olles omandanud keeruliste helipultide käsitsemise oskused ning vajamata helioperaatori abi: monteeris, mängis kokku,» lausu Made.