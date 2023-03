GALERII ⟩ Viljandi Pärimusmuusika Aidas peeti 15 aasta sünnipäevapidu

«See, mida Eesti Pärimusmuusika Keskus on rahvale pakkunud, seda me kogeme iga päev. Ükskõik, kus me Eestis ringi liigume, raadio- või telekanali avame – varem või hiljem kõlab seal mõni kandle- või lõõtsaheli või kasvõi mõni punt, kes mängib taustaks. See on nii loomulik, et me ei pane seda isegi enam tähele. Aga 30 aastat tagasi või isegi 15 aastat tagasi see ei olnud veel nii,» meenutas Eesti Pärimusmuusika Keskuse asutaja Ando Kiviberg.

Kultuuriminister Piret Hartmani sõnul on Kultuuriministeeriumil diviis, et pärimus on kaitstud siis, kui ta on kasutuses. «Aidas lauldakse, tantsitakse ja antakse pärimust edasi, aga teisest küljest on selle hoone näol ka kultuuripärand kasutusse võetud. Tänu sisule ja tegevusele on üks ilus maja ka korda saanud. Kultuuril on uskumatu jõud – kultuur ei ole ainult meelelahutus, vaid loob ühtekuuluvustunnet erinevate inimeste vahel ja ma väga loodan, et me tõstame seda ühtekuuluvustunnet siin riigis läbi kultuuri veelgi,» märkis kultuuriminister.