«Stranger Thingsi» staar annab välja isikliku raamatu

«Üles kasvades räägiti mulle kogu aeg lugusid mu vanaema kogemustest sõja ajal. Mul on au tema lugu elus hoida,» ütles Millie Bobby Brown, keda maailm senimaani tunneb näitlejana.

««Üheksateist sammu» on õrn ja inspireeriv lugu naiste kindlameelsusest ja inimhinge tugevusest,» ütles kirjastaja William Morrow peatoimetaja Liz Stein. «See on samaaegselt südantsoojendav ja südantlõhestav lugu vaprusest ja tugevusest, mida meile võimaldavad perekond, sõprus ning kogukond. Mind liigutas sügavalt selles loos peituv tragöödia ning mind võlus see, kuidas kujutatakse armastust sõja ajal.»