UHKED NUMBRID ⟩ Avameelne Eesti saunadokumentaal valitseb kodumaist kinoedetabelit

Režissöör Anna Hints on publiku tagasisidest liigutatud: «Iga kord pärast filmi lõppu on paljud vaatajad minuga rääkima tulnud, oma muljeid jaganud või lihtsalt kallistanud. Lisaks olen oma postkastist leidnud kümneid ja kümneid kirju filmi näinud inimestelt, kes avaldavad tänu ja jagavad oma isiklikke lugusid. Mitmed on öelnud, et võtsid pärast filmi nägemist ühendust oma lähedastega, kellega pole ammu suhelnud. Mul on väga hea meel, et film täidab oma eesmärki ja paneb mõistma, kui oluline on üksteist kuulata ilma hinnanguteta. Kui kasvõi üks inimene on «Savvusanna sõsarate» nägemisest pisut avatum ja mõistvam, siis on selle filmi tegemine end tuhatkordselt ära tasunud,» on Hints kindel.