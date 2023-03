ERMi teadusseminarid jätkuvad teemaga «Värvitud kehad»

Lääne ühiskonnas on kaua nimetatud erinevaid kehamuutmistehnikaid ühisnimetajaga, kas värvitud või märgitud kehadeks. Kuigi inimesed on tuhandeid aastaid muutnud oma sünnipärast keha läbi erinevate kehamuutmistehnikate, siis lääne kultuuriruumis on normina valitsenud peamiselt puhta keha hoidmine. Nii eristuti teadlikult teistest nn barbaarsetest rahvustest, aga ka neist, kes olid nö piiripealsed, kahtlased grupid. Üks varaseim selline näide pärineb juba roomlastelt, kes andsid tänapäevase Suurbritannia tolleaegsetele elanikele meieni säilinud nime: piktid. Ladina keeles tähendab see otseselt inimesi, kes on värvitud, pildilised.

Tänapäeval võib see kõik tekitada palju arusaamatusi, kuna erinevad viited ajaloolises materjalis värvitud või märgitud isikutele võivad viidata nii tätoveerimisele, värvidega (näiteks indigo) kaunistatud kehale, armistamisele kui ka hennale. Kuna me ei tea sageli algset konteksti, siis kipume oletama olemasolevate teadmiste piires ning analoogiale toetudes. See aga on tekitanud erinevaid küsimusi ja arutelusid nii selle üle, kes olid näiteks tätoveeritud ja kes ei olnud, kui ka erinevaid tõlgendusi, mille käigus luuakse väärtõlgendusi või arusaamu, mis võivad jääda kauaks käibele.