PALJU VÕIB?! ⟩ Agatha Christie raamatuid kirjutatakse jälle ümber

Mitmetest Agatha Christie krimiromaanidest on taaskord eemaldatud võimalikud solvavad väljendid ja viited etnilisele päritolule, vahendavad The Guardian ja Telegraph.

Kirjastaja HarperCollins on tsenseerinud mitmeid Poirot ja Miss Marple lugusid, mis on ilmunud ajavahemikul 1920-1970. Ennekõike on raamatutest eemaldatud väljendid ja kirjeldused, mis võivad solvata kaasaegset lugejat ja kirjeldavad sündmusi või tegelasi väljaspool Suurbritanniat.

Niinimetatud tundlikud lugejad (sensitivity readers - ing) on läbi töötanud digitaalsed versioonid kõikidest Miss Marple’i lugudest ja valikulistest Poirot’ raamatutest. Muudetud on viiteid etnilisusele, kui mõnda tegelast on nimetatud kas mustaks, juudiks või mustlaseks. Lisaks on eemaldatud naistegelase ülakeha kirjeldus «nagu must marmor» ja väljend kohtuniku «india temperament». Lisaks on eemaldatud sõnad «orientaalne» ja «neeger». «Pärismaalane» on asendatud sõnaga «kohalik».

Muudetud on ka lauseid. Näiteks 1937. aastal ilmunud romaanis «Surm Niilusel», kus proua Allerton kurdab, kuidas grupp lapsi teda kiusavad: «Nad tulevad tagasi, jõllitavad ja vahivad; nende silmad on lihtsalt vastikud nii nagu ka nende ninad. Ma ei usu, et mulle tegelikult lapsed meeldivad.» Uues versioonis on tsitaat järgmine: «Nad tulevad tagasi, jõllitavad ja vahivad. Ma ei usu, et mulle tegelikult lapsed meeldivad.»

1964 ilmunud Miss Marple’i loost «Kariibi mõistatus» on eemaldatud detektiiviproua märkus hotellitöötaja kohta, kes naeratab «nii armsate valgete hammastega».