Kuidas pärimusmuusika naasis eestlaste vereringesse

Asjad muutuvadki teinekord tavaliseks ja vahel ei saa arugi, kui erilised nad tegelikult on. Kui ma tagasi mõtlen, siis oli ikka täielik ime. See oli Ando Kivibergi idee ja tema pani siia tohutu energia. See, et ideest sai reaalsus, on kodanikualgatusest sündinud organisatsioon. Saime oma maja ning võimaluse hakata korraldama kontsertprogrammi ja koolitama inimesi. Ja see kestab.

Me ei ole riigi- ega linna­asutus, me oleme mittetulundusühing, kes ajab oma asja, suudab ennast ära majandada ja teha nii, et see läheks inimestele korda. See on harukordne. Olen näinud väga palju festivalikorraldajad ja kontserdimajade omanikke, kes teevad seda kõike nii äri- kui sõpruskonna ettevõtmisena. Laiemat missiooni neil ei ole. Meil aga on. Me tahame, et muusikaline emakeel leviks ja et inimesed teaksid, mis see on.