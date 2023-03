VIDEO ⟩ Hendrik Toompere: mulle on see auhind erakordselt suur asi!

Mitu korda on «Musträstast» Eestis mängitud?

Eestis on mängitud vist 14 korda. Meil osutus võimatuks sel kevadel mängida, sest rendihind oli liiga kõrge või polnud vabu aegu, kuigi Vaba Lava ja Sakala keskus on Tallinnas. Need kohad peaks olema avatud sellistele projektidele, aga millegipärast olid need läbi lõigatud. Kirjutasin sellest sotsiaalmeedias ja pärast seda leiti meile mängukohad. Praegu saame mängida mai lõpus kolm etendust, seejärel mängime Chicagos ja sügisel läheb loodetavasti elu paremaks.

Chicagos on Euroopa ja Ameerika eesti keele õpetajate suur kokkutulek, selle raames mängime.

Ugala loovjuht Tanel Jonas ütles teatriauhindade üleandmisel, et Eesti teatril ei ole praegu head ajad. Mida teie ütlete?

Eesti teatril on praegu head ajad, päris hästi liiguvad asjad. Meil on ruumid, korralik rahastus, meil on väga hea külastatavus. Võrreldes inflatsiooniga on külastatavus erakordselt suur, sest võiks arvata, et inimestel pole kultuurile kulutamiseks raha, aga tegelikult on vastupidi. Meil ei ole midagi vinguda, andke ainult tuld, kallid kolleegid ja ma ise ka!

Kas sõjaaeg peaks olema Eesti teatris rohkem nähtaval?

Ei pea, sest nii või teisiti on sõda olukorra või nähtusena või ähvardava ohuna ajakirjanduse kaudu silme ees, liikuvas pildis ja loetavas tekstis. Teatris ei pea seda toonitama. Kirjutasin ühe näidendi oligarhidest, aga see sai nii raju, et otsustasime seda lavale mitte tuua, sest kartsime, et inimestel võib tekkida tülgastus.

Mida soovida vaatajatele rahvusvahelisel teatripäeval?