Viljandis tähistatakse 150 aasta möödumist legendaarse fotograafi Jaan Rieti sünnist

Linnaruumis saab kolmes kohas näha Jaan ja Hilja Rieti fotosid Viljandist. Koidu ja Posti tänava nurgal räägivad need perekonna ja nende ateljee ajaloost. Endise Rubiini platsi näitus kajastab pargi ja selle ümbruse varasemat ilmet. Vabaduse platsil saab tutvuda 1926. aastal püstitatud Vabadussamba ümbruse fotodega.

Näitused on üleval kuni 3. septembrini 2023. Viljandi muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 10–17, Kondase keskus on aprillis avatud kolmapäevast pühapäevani kell 10–17 ning maist augusti lõpuni iga päev kella 11–18.