GALERII ⟩ Tallinna Kammerorkester tähistas kontserdiga lähenevat sünnipäeva

Tõnu Kõrvitsa muusika kõlab paljude kodumaiste kollektiivide esituses, ent kõige tihedamat koostööd on ta teinud Tallinna Kammerorkestri ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga. Viimased on esiettekandele toonud Kõrvitsa viimaste aastate suuremad teosed koorile ja kammerorkestrile: „Tiibade hääl“ (2022), „Sei la luce e il mattino“ (2019), „Moorland Elegies“ (2015), „Paabeli jõgede kaldail“ (2014), „Seitsme linnu seitse und“ (2009/2012), „Kreegi vihik“ (2007). Kammerorkestri esituses on mõni Kõrvitsa esiettekanne kõlanud iga paari aasta tagant: „Passacaglia“ (2021), „Nocturanus“ (2019), „Head ööd“ (2019), „Flow, my tears“ (2017), Tallinna Kammerorkestri 20. sünnipäevaks loodud „Laul sõpradele“ (2013) ning sel kontserdil kavas olnud „Labürindid“ (2010) jpm.