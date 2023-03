Aeg rokkida! Kanada rokkbänd Three Days Grace naaseb Eestisse

Three Days Grace jõuab meieni oma kontserttuuri «Revolutions Live Tour» raames, mis on seotud nende värskeima albumi «Explosions» esitlemisega. Kontserdil kõlavad nii Three Days Grace'i ajatud hitid nagu «I Hate Everything About You», «Never Too Late», «Animal I Have Become», «Pain», «Just Like You», «Home», «Painkiller», «Riot», «The Mountain» ja uue plaadi parimad palad nagu näiteks «So Called Life», «Lifetime» ja teised.

«Explosions» on bändi seitsmes stuudioalbum ning ilmus 2022. aasta 6. mail, murdes bändi varasema traditsiooni anda välja album iga kolme aasta järel. Albumi esimene singel «So Called Life» ilmus 2021. aasta novembris ning liikus koheselt neljaks nädalaks Billboard Mainstream Rock edetabeli tippu. Sellest sai 2022. aasta enimmängitud rokklugu. Albumi teine singel «Lifetime», mis ilmus 2022. aasta aprillis, kordas eelmise singli edu ning seega on bändil kokku 17 singlit, mis Billboardi Mainstream Rock edetabelis esikohale on jõudnud.