Vanemuise teatris esietendub komöödia «Pisuhänd 2»

Eduard Vilde «Pisuhänd» valmis 1913. aastal ning on mängituimaid Eesti näidendeid, mille 1981. aasta televersioon on ilmselt kõigil eredalt silme ees.

«Me jätkame sealt, kus Eduard Vilde «Pisuhänna» eesriie sulgub. «Pisuhänd 2» sündmused toimuvad umbes pool aastat peale «Pisuhänna» lõppu ühe päeva jooksul hommikust õhtuni. Tegevuspaigaks on Vestmanni suvemaja nagu «Pisuhännaski»,» jagas näidendi autor ja lavastaja Tiit Palu.

Palu sõnul on lavastuses mängitavad tüübid ja olukorrad ajatud, nii et kogu tegevus võib aset leida nii Vilde ajal kui tänapäeval. Algses «Pisuhännas» on kokku kuus tegelast. Kõige vähem tuntud on neist majapidajanna Liina, samuti saab Vilde näidendist üsna vähe teada peretütarde Laura ja Matilde kohta.

Tiit Palu seadiski näidendit «Pisuhänd 2» kirjutades eesmärgiks saada rohkem teada Laura, Matilde ja Liina kohta. «Kirjutasin neile omavahelised stseenid, mida Vildel pole. Kui kaks inimest räägivad kahekesi omavahel, siis on see hoopis midagi muud kui vahetada üksikuid sõnu teiste juuresolekul. Loomulikult vääriks iga tegelane oma erilist lugu, sest teadagi on igaüks meist oma elu peategelane. Siiski tuli mahtuda kahe vaatuse sisse ning järgida pealiini, mis jätkab «Pisuhänna» intriigi,» kirjeldas Palu.

«Pisuhänd 2» laval on draamanäitlejad Ken Rüütel, Maarja Johanna Mägi, Karol Kuntsel, Kärt Tammjärv, Hannes Kaljujärv ja Külliki Saldre. Tiit Palu sõnul on Eduard Vilde loodud tegelased põnevad ja riukalikud, nii et neid ei saagi teisiti kui ainult suure lustiga mängida. «Meie uue loo all jookseb pidevalt eelmine lugu, see annab mänguvõimalusi juurde. Oleme trupiga uurinud Vilde stiili ja süüvinud omaaegse teatri mängulaadi. Meil on olnud väga põnev ja lõbus prooviaeg,» tõdes Palu.