Selgusid «LHV uue heliloomingu Au-tasu 2023» nominendid

Aastal 2022 preemia pälvinud Jüri Reinvere kommenteerib: «Eesti muusika on kestvalt maailma muusikalavadel tähelepanupunktis, sest erakordse ajaloo ja arengutee kaudu on meil esindatud üsnagi kirev stiilisuundade kaleidoskoop, mitte monostiilsus, mis meie põhja- ja lõunanaabritele pigem omane.»

«Tervikuna võib öelda, et eesti heliloomingu hetkeseis on rõõmustavalt kõrgetasemeline ja mitmekesine. Preemiale esitati palju teoseid, kusjuures nende hulgas oli ka mitmeid ulatuslikke suurvorme. On selgelt näha, et eesti nüüdismuusika on muutunud järjest enam rahvusvaheliseks - aina rohkem on heliloojaid, kes tegutsevad Eestist väljaspool või teevad koostööd välismaiste kollektiividega,» lisab žürii esimees Märt-Matis Lill, kelle teos 1Orkestriprelüüdid» osutus samuti väljavalitute hulka, kuid Lill taandas oma teose nominentide nimekirjast.