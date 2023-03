Lastekirjanduse keskuses avatakse rahvusvaheline Läänemere-teemaline näitus

Ökoloogilise katastroofi ohus Läänemeri on äärmiselt aktuaalne teema nii rannikualade elanikele kui ka kõigile neile, kes armastavad Läänemerega piirnevaid alasid. Kas Läänemerest saab järk-järgult kinni kasvav veehoidla, mis muutub üha vaesemaks ja kus ei asu mitte tursk ja hülged, vaid bakterid ja vetikad? Kas üha madalam vesi muutub roheliseks viskoosseks lögaks ja ainult igikestvad sinivetikad mäletavad, et see soine ala oli kunagi Läänemeri? Mis siis, kui meil tuleb jalutada liiva asemel mööda lõputul prügimerel kõrguvatel mikroplasti hunnikutel? Ja kui meri kaob täielikult, kas muinasjutud, legendid ja müütilised mereolevused jäävad ellu? Seda me ei tea, aga me kõik saame selle olukorra muut­misele kaasa aidata, isegi kui need on väikesed sammud.