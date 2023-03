MAAILMA ESIMENE PISSIPLAAT ⟩ Austraalia rokkbänd annab välja liikmete uriiniga pressitud vinüüli

Melbourne'ist pärit rokkarid jagasid kuldset uudist Instagrami videos, kus iga bändimeest võis näha kempsust saabumas, käes kollase vedelikuga täidetud purk. «Täname 50 inimest, kes tellisid «Kuldse» versiooni meie uuest plaadist,» kirjutas bänd. «Ostsite just plaadi, mis on täis meie uriini. Töötasime koos kohaliku legendaarse Salty Dog Recordsiga, et luua maailma esimene pissiplaat. Tuleb välja, et see on päris keeruline.»

Kuna tegemist on üsna eksperimentaalse ja ainulaadse väljaandega, ei ole Private Function maailmale näidanud, kuidas see ebatavaline vinüülplaat välja näeb, aga arvata võib, et sellel on uriinilaadselt kuldne toon. Sotsiaalmeedia postituses märkis bänd naljatlevalt: «Palun ärge kasutage meie DNAd kuriteo sooritamisel.»