Juhan Ulfsak: loodetavasti ei võeta seda auhinda pärast järgmist lavastust tagasi

Teatriinimese töö on tekitada vaatajais emotsioone, aga mida te ise tundsite, kui lavalt hõigati «parim lavastaja Juhan Ulfsak»?

Kindlasti tundsin ma tänutunnet ja head meelt. Lavastaja töö on kompleksne, vahel on vaja olla projektijuht, vahel tekitada emotsioone, vahel olla geniaalne, vahel põrandat koristada. See on üsna tegus amet.

Kas teatriauhindadega on samamoodi nagu filmiauhindadega, et publikuhuvi kasvab? Kas järgmine «Melanhoolia» etendus on välja müüdud?

Ega auhind kahjuks tule, pigem on see vaatajatele hea meeldetuletus.

Kas Eesti viimaste aastakümnete üks tähtsamaid teatreid, Von Krahli teater on veel olemas?

Von Krahl on vägagi olemas, Von Krahl on koht, kus on alati uuenetud nii hetkedel, kui on halvasti, kui ka hetkedel, mil on väga hästi. Meil vahetub ainult asukoht, kolime vanalinna majast Telliskivi keskusesse.

Kas teie olete Von Krahli uus loovjuht?