Tallinna Barokkorkester annab naljapäeval, 1. aprillil originaalse kontserdi

«Su selg on valge!» – kui see on kõik, mis 1. aprillist meenub, siis nüüd on võimalus selle kuupäeva piire avardada. Paljudes vanades kultuurides algas uus aasta 1. aprillil ja peale paavst Gregorius XIII kalendrireformi tekkis segadust küllaga.

Muusikud ja hea huumor on teadagi lahutamatud ja sellepärast sai Tallinna Barokkorkestri uus kontserdikava kohe eriti paljude sobivate teoste hulgast valitud. Lähtumine ajaloolisest esituspraktikast on selle koosluse puhul normiks ja seepärast on ootuspärane, et kapellmeister Andrew Lawrence-King on paljude armastatud heliloojate La Folia’d (ehk hullumeelsused) sidunud ühte kimpu ja ääristanud vähem tuntud, kuid erakordselt rõõmsameelsete ja naerutavate teostega.

Kõlab 16.–18. sajandi muusika Itaaliast, Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Portugalist, heliloojad Corellist uute nimedeni, kelle tähendus vaid kontserdil kuulajani jõuab. Vihjena olgu öeldud, et mitmetel orkestrilugudel on ka sõnad ja lisaks laulule saab näha saab ka barokktantsu.

Tallinna Barokkorkester on hiljuti läbinud tõsise uuenduskuuri. Selles mängivad inimesed, kes saanud spetsiaalse varajase muusika hariduse kõrvuti ERSO, rahvusooper Estonia ja Tallinna Kammerorkestri orkestrantidega. Suurte kogemustega solistid koos särasilmsete õpilastega ja muusikud meie kõikidest tuntumatest varajase muusika ansamblitest.

Eriline on ka see, et osalejad, ka Andrew Lawrence-King, ei ole tasustatud. Ühendavaks jõuks pole mitte raha, vaid professionaalsuse ja kire hõrk kombinatsioon. 1. aprilli kontserdi pealkirjast «Baroque fools» lähtub ka Andrew Lawrence-Kingi öeldu: «Ehk olemegi pisut tobedad, katsetades seda tasuta mängimise ideed, kuid barokkmuusika on meie kirg ja võtame meeleldi endale riski olla lollakad – suurepärase muusika ja pidevalt tegutseva barokkorkestri visiooni nimel liigume selles suunas nädalast nädalasse ja kuust kuusse.»