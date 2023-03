Kõhe hittseriaal «Salatoimikud» tuleb tagasi, aga sootuks uuel kujul

Tulnukate, vandenõude ja erinevate paranähtuste ümber keerlev menuseriaal «Salatoimikud» algas 1993. aastal kanalil Fox, kus see jooksis 2002. aastani. Peaosatäitjad Duchovny ja Anderson, kes kehastasid ebatavalisi juhtumeid uurivaid FBI agente Fox Mulderit ja Dana Scullyt, said Chris Carteri loodud sarjaga tõelisteks staarideks ning osalesid ka kahes «Salatoimikute» mängufilmis.

2016. ja 2018. aastal sai «Salatoimikud» Chris Carteri juhtimisel juurde kaks lühikest hooaega. Need äratasid vastakaid reaktsioone, kuid televaatajate huvi «Salatoimikute» vastu on alates sarja algusest kuni praeguseni olnud imetlusväärne.

Seda enam on arusaadav, et otsitakse põnevat viisi «Salatoimikute» taaselustamiseks ja nüüd on see ülesanne maandunud Ryan Coogleri õlgadele. Coogler sai lavastajana tuntuks 2016. aasta draamaga «Fruitvale'i jaam», seejärel jätkas ta «Rocky» seeriat filmiga «Creed» ning tegi Marvelile kaks «Musta pantri» filmi.