Mees, kes aitas Tom Petty kuulsuseni: lahkus veel üks kitarrilegend

Tom Petty biograafias «Vestlused Tom Pettyga» on öeldud, et just Leadon inspireeris Pettyt kolima Los Angelesse, et proovida muusikuna läbi lüüa. Kuigi Mudcrutch alustas 1970. aastal, andis bänd oma esimese albumi välja alles 2008. aastal.