Ooperidiiva Aile Asszonyi liigub maailma tipprollide poole

Frankfurdi ooperimaja on praegusel ajal üks Euroopa parimaid, millest kõnelevad ka rohked tunnustused: juhtiv ooperiajakiri Opernwelt valis selle 2022. aastal aasta ooperimajaks, sama tunnustuse on ooperimaja saanud veel viis korda. Frankfurdi ooperimaja produktsioonidesse valitakse nii lauljaid kui lavastajaid väga hoolikalt.

Eesti diiva Aile Asszonyi on nende kõrguste poole liikunud kõiki olulisi astmeid läbides: Senta Wagneri «Lendavas Hollandlases», Elisabeth ja Venus «Tannhäuseris», Turandot, Isolde ja nüüd Richard Straussi Elektra. Oluliseks abiliseks tema teel on olnud meie Itaalias resideeriv vocal coach Toomas Kald­aru. Aasta tagasi jälgisime pingsalt tšellotalenti Marcel Johannes Kitse Brüsselis kuninganna Elisabethi nimelisel konkursil. Aile Asszonyi on samuti selle maailma esikolmikusse kuuluva konkursi finalist.