Paide Teater avalikustas uue meeskonna

Mariliis Peterson on rakendusteatri taustaga ja Paide juurtega teatri kunstiline juht. Ta on lõpetanud teatri ja loovkirjutamise eriala Aberystwythi ülikoolis ning rakendusteatri magistrantuuri Londoni ülikoolis Royal Central School of Speech and Drama.

«Me oleme esimene Eesti teater, kes pani kogu meeskonna kokku avaliku konkursi formaadis. See on avanud terve teatri jaoks ootamatuid võimalusi,» lausub teatri kunstiline juht Mariliis Peterson. «Meie ühiskond on saanud viimastest kriisides omajagu räsid ja inimesed on väsinud. Äreval ajal saab teater pakkuda imet. Teater on lootus. Teater saab pakkuda inspiratsiooni, headust, mõtlemisainet ja vajadusel torgata,» lisab Peterson.

Mart-Matteus Kampus on režissöör, stsenarist ja teatritegija. Ta on lõpetanud Royal Central School of Speech and Drama magistriprogrammi näitekirjanduse ja stsenaristika erialal Londonis.

Kampuse looming tegeleb maagilise realismi ning psühholoogilise õudusega, isolatsiooni ja võõrandumisega ning Ida-Euroopa mõtteviiside ja kultuuri uurimisega. «Kuulutasime tänasel päeval välja ka Paide Teatri Nurgakivi. Teater palub kogukonnal vastata küsimusele: ‘Millest (ikka) veel ei räägita?’ Need mõtted ja murekohad, mis on Paidele kõige tähtsamad, kogutakse Nurgakiviks ja omamoodi ajakapsliks. Mis on Paide peab peegelduma ka Paide Teatris,» sõnab teatri dramaturg Mart-Matteus Kampus.