Pärnu on oma laulud üles leidnud!

Koos Pärnu Linnaorkestriga astuvad lavale Erki Pärnoja, Sibyl Vane, Liisi Koikson, Bedwetters, Marko Matvere, The Boondocks, The Belka ja The Tuberkuloited. Lisaks kõlab solist Villem Sarapuu esituses ansambli Keeris looming ning esimest korda mängitakse orkestriseades Madison Marsi ja Syn Cole’i teoseid. Kõikidele kontserdil ettekantavatele lugudele on Pärnu Linnaorkester tellinud spetsiaalselt seaded eesti arranžeerijatelt.