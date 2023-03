Viljandis Rüki galeriis avatakse Evelin Zolotko maalinäitus

Näitus on jätk kunstniku 2021. aastal Tartus galeriis Pallas ja Tallinnas Solaris galeriis toimunud väljapanekutele. «Päeva Palee maastikke võib kujutada ette kohtadena, kus on keegi tegutsenud, loonud utoopilise keskkonna, mille otstarve pole päris selge – ja see võibki selgusetuks jääda. Ent maalidel on kujutatud hetke, mis pole tähenduslik ainult päikesevalguse, s.t kellaaja, vaid ka aja kui sellise kontekstis. Võib mõelda nii: need ruumid on hüljatud, võib-olla igaveseks, keegi on just pühkinud seinte vahelt ära viimase kühvlitäie liiva ja lahkunud viimase alusega. Ja võib mõelda vastupidi: need ruumid ootavad täitumist, need on juba täitumas, kohe astub keegi nurga tagant või sammaskäigu varjust välja,» kirjutab Jan Kaus varasemate näituste põhjal.