Tanel Veenre avab näituse üheaegselt kahes vanalinna galeriis

Tanel Veenre (s 1977) on eesti ehtekunstnik ja disainer. Kasvades kunstnike ja muusikute peres on huvi kunsti vastu on Veenret saatnud juba lapsepõlvest ning tema kunstiõpingud said alguse Pelgulinna keskkooli kunstiklassis. 2005. aastal lõpetas Veenre Eesti Kunstiakadeemia ehtekunsti erialal. 2014. aastal lõi ta omanimelise kaubamärgi Tanel Veenre Jewellery, seoses laienemisega moe- ja elustiili valdkonda kannab see aastast 2021 nime Tanel Veenre.