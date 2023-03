AKTIVISTID RAEVUNUD ⟩ Tragöödia võtteplatsil: «Sõrmuste isanda» sarja tegemisel suri hobune

Hobuse surmast andis esmalt teada 21. märtsil Amazoni stuudio esindaja. «Peame kurbusega teatama, et tootmises kasutatud hobune suri. Intsident juhtus täna hommikul, kui hobusega tehti enne proove füüsilisi harjutusi. Treeneril polnud kostüümi seljas ja filmima polnud hakatud. Sündmuskohal viibisid nii veterinaar kui Ameerika Loomakaitse Ühingu esindaja. Lahkamisest selgus, et hobusel oli südamerike.»

Võtteplatsil viibis tol päeval 30 hobust, keda võimaldas sarjale ettevõte The Devil's Horseman. See on väidetavalt 50 aasta jooksul esimene kord, kui ettevõtte toodud hobune on võtteplatsil surnud. Südameseiskumise tõttu surnud loomal ei olnud eelnevaid terviseprobleeme ning seisis suremise hetkel 20 teise hobuse kõrval.

Maailma tuntuim loomakaitseorganisatsioon PETA on juhtunust aga marus. «Tundub, et maa all koos orkidega elaminegi võiks «Võimusõrmuste» produtsentidele normaalne tunduda, sest nad oleks saanud sarja tegemises kasutada eriefekte, mehaanikat ja teisi inimlikke meetodeid, et hoida ära haavatava hobuse surm võtteplatsil,» ütles organisatsiooni asepresident Lisa Lange. «PETA nõuab, et sarja loojad - ja kõik teisedki produtsendid - võtaksid ette uutmoodi seikluse, mille käigus ei kasutata päris hobuseid. Kui ei suudeta vältida päris loomade ekspluateerimist oma kunsti nimel, siis tuleks leida uus meedium, sest keegi ei taha näha telesarja, mille läbivaks teemaks on piinamine.