Kastellaanimaja galeriis avatakse Ülle Saatmäe näitus.

Näituse fookuses on kunstniku püüd fotokunsti ning taimetrükis kangaste kaudu suhelda taimedega – neid vaadeldes ja pildistades või nende abiga kangaid kirjates. Taimepigmentide varjatud mitmekesisus on jäädvustunud kangaile otsekontaktis – otsekui hetkemälestused, mille sarnast ei teki enam kunagi. Sarnane olukord on ka fotoülesvõtetega.

«Taimed on meie üleaedsed,» sõnas kunstnik Ülle Saatmäe. «Aiad oleme ehitanud meie ja nii oma naabritest eraldunud ja eemaldunud - kuigi vahel on aiad ehitatud ka taimede kaitseks. Näitusel on aga see piir kaotatud, sest kõik kangastel leiduvad värvid ja kujutised on saavutatud koostöös üleaedsetega.»

Tekstiilikunsti ja taimed aitas kokku tuua kunstniku mitmepalgeline haridustee: lisaks EKA tekstiilikunstile on Ülle Saatmäel varasemast ajast ka Räpina Sovhoostehnikumi agronoomia haridus, tänu millele on tal oluliselt parem ettekujutus taimede hingeelust

Oluliselt on kunstnikku mõjutanud ka Paatsalu kant Läänemaalt, kust Ülle Saatmäe on pärit ning kus veedab praegugi palju aega. Just tihedas kokkupuutes kodukoha looduse ja taimestikuga valmivad suurem osa tema taimedega trükitud kangastest ja loodusfotodest.

«Üleaedsed» on Ülle Saatmäe neljas isikunäitus. Igapäevatöös tekstiilidisainerina kasutab Ülle Saatmäe peamiselt kõrgkvaliteetseid, suurepärase disainiga tööstuslikult toodetud sisustuskangaid, sobitades neid etteantud interjööri. Teisalt on Ülle Saatmäe, eriti viimastel aastatel, hakanud intensiivsemalt tegelema tekstiilide looduslike värvidega värvimise ning taimetrükiga, seda eelkõige süvenevast huvist looduse ja jätkusuutliku elu vastu. Kuigi taimetrükk on teada-tuntud tehnika, pole see hetkel väga laialt levinud. Seda just seetõttu, et taimetrükk kui protsess on raskesti suunatav ja tulemus tihtilugu ettearvamatu. Just see paelubki Saatmäed kogu taimetrüki protsessi juures – erinevate taimede ja peitsainetega katsetades on võimalik läbi katsetuste ja pettumuste avastada midagi täiesti unikaalset.

Lisaks paelub Ülle Saatmäed ka fotograafia, eelkõige loodusfotograafia. Saatmäe pildikeel on kõike muud kui ilulev – eelkõige on see inspireeritud eesti looduse võngetest, rõhutades looduse ilu nii nagu see tegelikult on, ilma inimesepoolse sekkumiseta. Kuigi Saatmäe loodusfotod ja taimetrükis tekstiilid on mõlemad ka omaette näitusena vaatamisväärsed, siis ühes ruumis omavahelises sümbioosis tekib neist hoopiski uus, sügavam ja tähenduslikuma sisu ja sõnumiga väljapanek. Just viimast ongi Ülle Saatmäe nii tekstiilikunstniku kui fotograafina oma tööde väljapanekutes rohkem esile toonud, püüdes neid kahte asja teineteist täiendavalt kokku panna.