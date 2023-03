Trad.Attack!: turule püsima jäämine nõuab meeletut tööd

«Meil läheb ülesmäge. Pärast seda pikka loomingulist protsessi, mis meil on selja taha jäänud ja mille käigus koorisime endalt üsna mitu kihti maha, võib öelda, et tunne on hea. Teha praeguses olukorras kultuuri on paras väljakutse. Hinnad on kerkinud ja tegelikult tuleb olla tänulik, et tänasel päeval (pärast koroonat – T. P.) on jälle pigem lihtne tegutseda. Oleme ennast ka mitmeid aastaid juba esinejatena üles töötanud ja tundub, et meil on selles osas pigem hästi,» lausub Jalmar.