Tiiu Randviir ja Mai Murdmaa 85: Eesti balleti naise nägu

Trauma tõttu jäi täna oma 85. sünnipäeva tähistava Mai Murdmaa tantsijatee väga lühikeseks, kuid tema koreograafiline looming on meie tantsukunsti kujundanud pea 60 aastat. Tema looming on mitmekülgne ja rikas: selles on nii abstraktseid neoklassikalisi ballette kui ka moderntantsule lähedast siseimpulssidest välja kasvanud liikumislavastusi.