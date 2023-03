Juurikas. Eesti toibub kellakeeramisest

Eesti toibub vaevaliselt kevadise kellakeeramise tagajärgedest. Ehkki katastroofist on möödas mitu ööpäeva, on inimeste unerežiim jätkuvalt sassis. 100% eestimaalastest magab hommikuti sisse, samas kui õhtuse uinumisega on hädas 99,9% elanikkonnast.