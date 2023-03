Andres Mustonen ei juhata pühapäeval Bachi Johannese passiooni

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klarneti ja puhkpilliorkestri dirigeerimise professor Toomas Vavilov leiab, et kui dirigent Paavo Järvi kolmandal sõjapäeval Moskvas dirigeeritud kontserti võib hea tahtmise juures veel kuidagi mõista – paljudele ei jõudnud sõja algus kohale, inimesed ei suutnud sellist õudust uskuda, dirigent oli tööhoos ega viibinud lääne inforuumis jne –, siis Mustoneni käik jääb talle arusaamatuks.

«Praegu tahan vaid öelda, et olen väga kurb. Andres, ma olen sinus väga pettunud. Kui olin noor, rääkisid ja õpetasid mulle hoopis midagi muud. Kahju,» lausus Vavilov.

Alates eelmise aasta 28. veebruarist ei sõlmi kultuuriministeerium Venemaa Föderatsiooniga kultuurikoostööalast programmi, koostöö on peatatud kolmeks aastaks.

Eestil on Venemaaga kehtiv ministeeriumidevaheline kultuuri- ning massikommunikatsioonialane koostöökokkulepe, mille alusel kavandatakse konkreetseid tegevusi, aga see on lõpetamisel.