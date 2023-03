Tarmo Vahteri «Võitlus tuleviku pärast» on ajalooraamat, kuhu on pandud väga palju tööd ning mille autor on ilmselgelt mitte ainult andekas, vaid väga andekas. Raamat on ladusalt ja värvikalt kirjutatud, perfektselt keeletoimetatud, paeluvalt illustreeritud ja toob käibesse palju seni ajalooallikates peidus olnud teavet.