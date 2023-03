UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Maailma kuulsaim rollimäng sai filmiks ning Adam Driver võitleb saurustega

Soovitus : «Tagasi Seouli» («Retour à Séoul»)

2022. aastal Cannes'i filmifestivali Un Certain Regard programmis linastunud film «Tagasi Seouli» räägib 25-aastasest prantslannast Freddiest (Park Ji-min). Freddie otsustab esmakordselt naasta Lõuna-Koreasse, enda jaoks tundmatusse riiki, kust üks prantsuse abielupaar oli ta aastate eest lapsendanud. Soov näha, kust ta pärit on, viib Freddie rännakule võõras riigis, kus tema eneseotsingud ning vaatlused joonistuvad vaatajate jaoks lummavalt välja. «Tagasi Seouli» esindas Kambodžat parima rahvusvahelise filmi Oscari kategoorias, kus see jõudis 15 filmi lühinimekirja, kuid mitte nominentide sekka.

«65»

Napisõnaline reklaamklipp ütleb ulmemäruli «65» kohta ära kõik, mida ilmselt vaja teada on: kosmoserändur Mills (Adam Driver) satub eelajaloolisele Maale, mida valitsevad dinosaurused. Et Adam Driver ei peaks planeedil ringi kooserdama ja hiidsisalikega jõudu katsuma täiesti üksi, on talle ekraanipartneriks antud Ariana Greenblatti mängitud tüdruk, keda Mills kaitsma peab. Need saurusefännid, keda vihastas välja «Jurassic Worldi» seeria kiire allakäik, ei pruugi ka käesolevast filmist suurt vaatamisnaudingut kätte saada, sest «65» on siiani saanud pigem jaheda vastuvõtu ning ka Adam Driveri jaoks, kes on karjääri jooksul töötanud suurepäraste lavastajate (Leos Carax, Noah Baumbach jpt), tundub see projekt paraja hinnaalandusena. Aga kes teab, äkki türannosaurus on ägedalt möirgama pandud?