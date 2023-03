Eesti Kontsert lõpetab koostöö Andres Mustoneniga

Eesti Kontsert ei olnud teadlik Mustoneni tegevusest Venemaal, vaid sellest loeti sotsiaalmeediast, ka keeldus muusik peale uudise avalikuks tulekut selgituste andmisest. Kultuurikoostöö Eesti ja Venemaa vahel on lõppenud Venemaa sissetungi järel Ukrainasse.

«Eesti Kontserdi väärtusi mõõdetakse kõrges eetikas ning lojaalsuses Eesti riigile. Andres Mustonen on oma tegevuse ja suhtumisega näidanud, et ta neist tõekspidamistest ei hooli. Meie jaoks on tegu ületamatu väärtuskonflikti ja usalduse kaotusega, seetõttu lõpetame temaga koostöö,» ütles Orro.