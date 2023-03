SIIN ME OLEME ⟩ Veel üks kodumaine film murdis 100 000 vaataja klubisse

Produtsent Kristian Taska jaoks on «Suvitajad» juba kaheksas film, mida on kinos vaadanud üle 100 000 inimese. «Selline sündmus on alati eriline, seda enam, et väikses Eestis õnnestub see verstapost saavutada vaid väga vähestel filmidel,» lausus Taska.

Selline on 100 000 vaataja piiri ületanud Eesti filmide edetabel:

«Tõde ja õigus» (267 588) «Klassikokkutulek» (189 084) «Nimed marmortahvlil» (170 696) «Talve» (151 137) «Eia jõulud Tondikakul» (150 429) «Klassikokkutulek 2» (146 501) «Apteeker Melchior» (129 476) «Klassikokkutulek 3» (122 146) «Kalev» (117 519) «Seltsimees laps» (116 744) «1944» (115 599) «Sipsik» (107 496) «Suvitajad»

«Püüan töötada koos meeldivate inimestega – siis on tore nii võtteplatsil kui montaažis ning see hea energia kandub edasi läbi kaamera ja kinoekraani publikuni. Usun siiralt, et kunst kuulub rahvale. Eriti selline suur ja kallis kunstivorm nagu film võiks leida publiku ja film, mis leiab publiku täna, jääb kestma ka ajas,» selgitas Taska publikut paeluva filmi retsepti.

Filmi "Suvitajad" esilinastusel: (vasakult) Lauri Nebel, Ago Anderson, Maarja Jakobson, Meelis Rämmeld, Ergo Kuld ja Tanel Tatter. Foto: Eero Vabamägi

Tänavu veebruaris kinno jõudnud filmile osteti 100 000. kinopilet 30. märtsi õhtul. «Suvitajatest» sai 13. kodumaine film, mis kuulub eksklusiivsesse 100 000 vaataja klubisse.

Kirjanik Juhan Smuuli samanimelise jutustuse ainetel valminud kodumaine mängufilm «Suvitajad» on ehedat kirge ja nakatavat nalja täis suvine komöödia. Imekauni Muhu saare rüpes rulluv legendaarne lugu on toodud julgelt tänapäeva, sest Smuuli terane nägemus vastandlikest inimtüüpidest on ajatu.

Filmis näitlevad Kaire Vilgats, Meelis Rämmeld, Pääru Oja, Ago Anderson, Maarja Jakobson, Kristel Elling, Lauri Nebel, Adele Taska, Robert Klein jt.